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10 октября 2023, новость

Звезда «Универа» рассказала об отношениях с Серябкиной

Хилькевич назвала разочарование певицы в ней «необоснованным»
Анна Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич в интервью в онлайн-шоу «Ваша Наташа» посетовала, что у нее не заладилась дружба с певицей Ольгой Серябкиной.

«Мне так не хочется говорить плохо. Хотела дружить с Ольгой, мне она очень нравилась внешне, мне нравилась ее сексуальность. Она мне казалась интересной личностью. Первые дни мы как-то общались, а потом у нее случилось необоснованное разочарование во мне. Я женскими слезами ни разу не играла, не использовала это как оружие», — оправдалась Хилькевич.

Она вспомнила, что после окончания шоу «Выжить в Дубае» участники встретились, но не позвали ее. По словам Хилькевич, ей было обидно из-за того, что ее никто не пригласил, но все удивлялись ее отсутствию на встрече.

Конфликт между Серябкиной и Хилькевич произошел на реалити-шоу. Экс-участница «Серебра» считает, что актриса манипулировала конкурсантами и публикой, выставляя себя жертвой.

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