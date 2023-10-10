Звезда «Универа» рассказала об отношениях с Серябкиной

Анна Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич в интервью в онлайн-шоу «Ваша Наташа» посетовала, что у нее не заладилась дружба с певицей Ольгой Серябкиной.

«Мне так не хочется говорить плохо. Хотела дружить с Ольгой, мне она очень нравилась внешне, мне нравилась ее сексуальность. Она мне казалась интересной личностью. Первые дни мы как-то общались, а потом у нее случилось необоснованное разочарование во мне. Я женскими слезами ни разу не играла, не использовала это как оружие», — оправдалась Хилькевич.

Она вспомнила, что после окончания шоу «Выжить в Дубае» участники встретились, но не позвали ее. По словам Хилькевич, ей было обидно из-за того, что ее никто не пригласил, но все удивлялись ее отсутствию на встрече.