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10 октября 2023, новость

Щербаков рассказал о запрете участвовать в «Вечернем Урганте»

Комик заявил, что звездам ТНТ было запрещено приходить в шоу Ивана Урганта
Алексей Щербаков

Известный комик, участник шоу Stand Up и «Что было дальше?» (ЧБД) Алексей Щербаков рассказал о запрете звездам, работающим на ТНТ, приходить в качестве гостей на проект «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Подробности он раскрыл в подкасте «Бухарог Лайв».

Щербаков высказал недовольство тем фактом, что работающим на ТНТ звездам было запрещено приходить в вечернее шоу Ивана Урганта. «Никому с ТНТ нельзя было ходить к Урганту никогда-никогда-никогда», — возмутился комик.

Юморист отметил, что руководство телеканала чудом позволило участникам ЧБД прийти в «Вечерний Ургант» в качестве гостей. «Это было потрясающе, господи, я просто вспоминаю это время. (...) Эта теплота и доброта, которая ушла безвозвратно, получается, навсегда уже», — добавил Щербаков.

Комик уточнил, что некоторым звездам ТНТ можно было приходить в шоу Урганта. В частности, посещать проект «Первого канала» можно было певице и телеведущей Ольге Бузовой. «Она уже автономна была, она уже не какая-то тээнтэшная, она просто Бузова, ее надо пускать», — пояснил он.

Вечернее шоу с Иваном Ургантом не выходит в эфир с конца февраля 2022 года. В СМИ неоднократно появлялись утверждения о закрытии передачи, однако «Первый канал» их опровергал.

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