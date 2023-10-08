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8 октября 2023, новость

Лариса Гузеева пожаловалась на обесценивание профессии артиста

Актриса рассказала, как относится к артистам-самоучкам
Лариса Гузеева | Источник: PersonaStars

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в интервью РИА «Новости» призналась, что ей не нравится тренд на обесценивание профессии артиста.

«Любой человек, который вышел в тираж — спортсмен, танцор, — идет на сцену. Кажется, ничего сложного: выучи текст — и ты уже блистаешь. Я против этого, я за профессию. Не просто так профессиональные певцы оканчивают Гнесинку и консерваторию. Обесценивать это — преступление. Самодеятельности и так хватает. Открываешь интернет — все звезды», — возмутилась Гузеева.

Она считает, что профессиональные артисты задают высокую планку, в то время как талантливым самоучкам нужно постараться выступить на максимально достойном уровне. Сама Гузеева призналась, что несколько десятилетий назад «эмоционально надорвалась» и с тех пор почти не слушает музыку. По словам артистки, иногда она может включить определенный трек, но для фона музыку уже давно не слушает, потому что ее жизнь и так насыщенная.

«Я выключаю музыку везде: в машине, дома. У меня слишком насыщенная жизнь, мне не надо себя взбадривать», — пояснила Гузеева.

 

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