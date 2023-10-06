86-летний Николай Дроздов возмутился слухами о раке

Николай Дроздов | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов возмутился в беседе с телеканалом «Звезда» информации, что у него обнаружили рак.

Дроздов назвал мерзавцами и сволочами тех, кто распространяет подобную информацию. Он опроверг, что находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Сволочи какие, вот мерзавцы», — заявил зоолог.

6 октября Telegram-канал Shot сообщил, что у Дроздова якобы обнаружили рак. У звезды якобы выявили злокачественную опухоль при обследовании. Как отмечал источник, врачи собираются назначить зоологу курс химиотерапии. По их данным, в последнее время здоровье 86-летнего телеведущего сильно ухудшилось и осложняется гипертонической болезнью сердца.

Позже дочь Дроздова опровергла эту информацию. По ее словам, телеведущий находится дома и чувствует себя хорошо.

29 августа стало известно, что Дроздова отправили в больницу из-за повышенного холестерина и ПСА. Врачи также обнаружили в организме «какие-то показатели возможных онкологических заболеваний». 30 августа Дроздов рассказал, что ему провели операцию. По словам телеведущего, хирургическое вмешательство прошло успешно.