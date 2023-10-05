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5 октября 2023, фоторепортажСъемки

«Уральские пельмени» готовят новое шоу для СТС

В научно-популярном проекте «Уральские умельцы» будут воссозданы волшебные приборы и устройства из сказок
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11
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11
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На телеканале СТС готовится премьера нового шоу от команды «Уральские пельмени» — научно-популярного проекта «Уральские умельцы». Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев и Дмитрий Соколов под руководством актрисы Евы Жук вспомнят про свое техническое образование, чтобы воссоздать сказочные сюжеты из литературы и проверить реальность их осуществления на практике.

«Вот кто еще ездил в машине, заправленной газировкой, бежал по просеке в зорбе или плавал в лодке, которая идет при помощи шампанского? А у нас такой опыт есть. И в проекте мы такие же, как дома, поэтому зритель увидит нас глазами наших маленьких детей», — рассказывает Сергей Исаев.

К слову, дети Исаева также примут участие в шоу. Савелий и Елисей своими глазами увидели сказочные изобретения: автомобиль Винтика и Шпунтика, шаромобиль «Колобок», водоносы и печку Емели, баллисту для Змея Горыныча, яхту и колесо капитана Врунгеля, реактивного коня Мюнхгаузена, лодку с парусом Волка из «Ну, погоди!».

В этом году «Уральские пельмени» отмечают 30-летие, и «Уральские умельцы» — не единственный дополнительный проект команды, помимо популярного юмористического шоу: ранее стало известно, что в Екатеринбурге стартовали съемки комедийного сериала «Мама будет против», основанного на серии популярных миниатюр.

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