«Уральские пельмени» готовят новое шоу для СТС

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

На телеканале СТС готовится премьера нового шоу от команды «Уральские пельмени» — научно-популярного проекта «Уральские умельцы». Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев и Дмитрий Соколов под руководством актрисы Евы Жук вспомнят про свое техническое образование, чтобы воссоздать сказочные сюжеты из литературы и проверить реальность их осуществления на практике.

«Вот кто еще ездил в машине, заправленной газировкой, бежал по просеке в зорбе или плавал в лодке, которая идет при помощи шампанского? А у нас такой опыт есть. И в проекте мы такие же, как дома, поэтому зритель увидит нас глазами наших маленьких детей», — рассказывает Сергей Исаев.

К слову, дети Исаева также примут участие в шоу. Савелий и Елисей своими глазами увидели сказочные изобретения: автомобиль Винтика и Шпунтика, шаромобиль «Колобок», водоносы и печку Емели, баллисту для Змея Горыныча, яхту и колесо капитана Врунгеля, реактивного коня Мюнхгаузена, лодку с парусом Волка из «Ну, погоди!».