Безруков в мире советского гламура: кадры со съемок сериала

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Сергей Безруков сыграл главную роль в детективном многосерийном фильме «Бизон: Дело манекенщицы», премьера которого состоится на «Первом канале». 49-летний актер перевоплотится в следователя МУРа, майора Бессонова, которому предстоит раскрывать темные дела, творящиеся за блестящим фасадом Дома моделей.

«Бизон — это прозвище моего героя, так его за глаза называют знакомые и коллеги, и не просто так, а за волевой характер и прямоту, за настойчивость и напор, когда дело касается расследования преступлений. Майор Бессонов — неординарный, он очень разный в своих проявлениях и, конечно, без лирической линии в сериале тоже не обошлось. Для меня этот проект — актерская удача и очень интересная история», — признался Безруков.

Действие сериала разворачивается в 1974 году, и, по признанию актера, ему понравился опыт погружения в ту эпоху. По сюжету, во время показа в Доме моделей на Кузнецком мосту в подсобке находят повешенной манекенщицу Милу Никанорову. Раскрыть это дело предстоит Кириллу Бессонову, который в ходе расследования нащупывает целое хитросплетение темных дел, в которые и была втянута главная красавица и выпускница МГУ: контрабанда драгоценностей, поставка фурнитуры для подпольного производства на ткацкой фабрике и множество других.

Продюсером проекта выступил Валерий Тодоровский, а режиссерское кресло занял Сергей Чекалов («По ту сторону смерти», «Фальшивый флаг»). Тодоровский отметил, что сценарий к сериалу писали более пяти лет, и он очень доволен результатом. По словам генерального продюсера, зрители увидят советский гламур, который «был скрыт и недоступен простым советским людям, но этот мир был, и он был по-своему опасным, увлекательным, а мир моделей — особенно интересным и притягательным».