Софья Эрнст запускает на «Первом канале» шоу про свадьбы

Софья Эрнст

«Первый канал» запускает цикл документально-постановочных фильмов — «Играем свадьбу», — посвященный традициям и обычаям различных регионов России, связанным с этим важным событием. Автором идеи и креативным продюсером проекта стала Софья Эрнст, супруга генерального директора канала Константина Эрнст.

«Шоу “Играем свадьбу” — обращение к традициям, наследию и краскам главного в жизни человека торжества, каким оно сложилось в разных уголках России, — рассказывает она. — Программу делают дебютанты от телевидения, так что шаблонов в ней не будет. “Играем свадьбу” — это внимание к нюансам, неожиданные акценты, легкость, ирония и живая, нестандартная подача материала. Костюмы, музыка, рукоделие, стиль жизни — свадебное торжество во всей своей красе, каждый раз уникальное и неповторимое».

Каждый выпуск будет снят в новой локации, выбранной в зависимости от того, где живут жених и невеста. Первой точкой изучения свадебных традиций стала Архангельская область.

Ведущими программы станут участники двух фольклорных коллективов — «Под облаками» и «Петр Валентинович». Также постоянные роли в передаче будут у экспертов рубрик — стилиста Валерии Никольской, декораторов — Валерии Сергеевой и Алисы Скальской. В «Играем свадьбу» примут участие местные дизайнеры и мастера региона. Зрители получат советы от дизайнеров и стилистов о том, как сочетать традиции и современность.