Наверх
29 сентября 2023, новость

Известный рэпер вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых»

Координатор трюков отметил, что 50 Cent отличается большой силой
50 Cent в фильме «Неудержимые 4» | Источник: Legion-Media.ru

Каскадер и координатор трюков фильма «Неудержимые 4» Алан Энжи в разговоре с PopCulture рассказал о работе с рэпером 50 Cent (Фифти Сент) и актрисой Меган Фокс на съемках боевика.

«50 Cent очень мощный и сильный, поэтому работать с ним было легко. На самом деле он был настолько силен, что в одной из сцен, где он должен был врезаться в каскадера, его сила привела к тому, что наш парень отлетел и вывихнул палец. Конечно, сейчас с парнем и его пальцем все в порядке», — посмеялся Энжи.

Он отметил, что Фокс тоже хорошо справлялась с непривычными для себя движениями, характерными для боевиков. Энжи рассказал, что они решили отталкиваться от танцевального опыта актрисы, когда создавали ее подвижный и быстрый боевой стиль. 50 Cent в свою очередь, по словам каскадера, отличился большой физической силой, поэтому координаторы трюков использовали его как «танк».

«Неудержимые 4» — продолжение звездной экшен-франшизы о наемниках с Джейсоном Стэйтемом, Сильвестром Сталлоне, Дольфом Лундгреном и Меган Фокс. В широкий прокат фильм вышел в сентябре этого года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Неудержимые 4
Ведущий Борисов снялся в сериале со звездой «Сватов»: первые кадры
Дольф Лундгрен
Dolph Lundgren
Джейсон Стэйтем
Jason Statham
Цыганов рассказал о временной потере памяти на съемках
50 Cent (Фифти Сент)
50 Cent
Меган Фокс
Megan Fox
Сын Домогарова приступил к съемкам сериала: первые фото
Кока, Карнавал, Алсу, Королёва: все звезды на съемках «Битвы поколений»
Климова вернулась к съемкам популярного сериала: первые кадры
Куценко появится в новой роли с длинными волосами: первые фото
Появились первые кадры с Дарьей Сагаловой со съемок «Букиных»
Звезда «Сватов» рассказала о влюбленности в Федора Добронравова
Звезда «Тайн следствия» Ковальчук рассказала о сложностях съемок с дочкой
Самбурская стала замдиректора гипермаркета в новом сериале: первые кадры
Гарик Харламов показал возлюбленную на съемках сериала
Утяшева и Воля снимаются вместе в Самарканде: первые фото
Иван Янковский в образе Раскольникова: первые кадры
Стоянов играет Брежнева в сериале про Олимпиаду-80: первые фото
Бондарчук играет «стареющего бандита» в сериале: первые кадры
Наташа Королёва пожаловалась на трудные съемки в кино
«Я не имела права голоса»: Гузеева вспомнила съемки с Гурченко
Вышел трейлер «Бременских музыкантов» с Пересильд, Ароновой, Буруновым
Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены
Кристина Асмус показала себя в свадебном платье
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Самбурская примерила беременный живот на съемках
Елена Воробей играет Бабу Ягу в новом фильме: первые кадры
Дава и Равшана Куркова играют родителей в новом фильме: первые кадры
Гузеева и Харламов снялись вместе в кино: первые кадры
Михалкова, Пегова, Бикович на съемках продолжения «Беспринципных»: первые фото
Киркоров с отцом, Польских, Тодоренко на съемках новых «Елок»: первые фото
Милош Бикович стал блондином для новой роли
Долина, Самбурская и Муцениеце появятся в новом сериале: первые кадры
Звезды «Молодежки» воссоединятся спустя 10 лет
Иванова и Ефремов вместе снимаются в новом фильме: первые фото
Петренко играет советского адмирала в новом сериале: первые кадры
Кристина Асмус пожаловалась на съемки в грязной реке
Брэдли Купера осудили за слишком большой накладной нос на съемках
Самбурскую сравнили с Меган Фокс из-за смелой фотосессии
Кристине Асмус стало плохо на съемочной площадке
Светлаков работает над новым сериалом с Судзиловской
Екатерина Климова снимается в новом детективе: первые кадры
Дава приступил к съемкам в новом фильме в главной роли
Домогаров-мл. снимет продолжение фильма про собаку «Пальма»
Ходченкова снимается в сериале про пришельцев: первые кадры
Старшенбаум и Евдокимов снимаются в экранизации известной сказки
Аделина Сотникова и Николай Наумов снимаются в фильме про Валентину Терешкову
Появились первые подробности о продолжении нашумевшего сериала с Аксеновой
Шпица и Пореченков станут родителями в продолжении сериала: первые кадры
Ивлеева и Ефремов показали «новорожденного ребенка» на съемках
Тимур Батрутдинов появится в продолжении сериала про олигарха
Гузеева и Сябитова приступили к съемкам шоу «Давай поженимся!»
Иванова снимается в необычном образе в сериале: первые кадры
Аверин и Яковлева возвращаются в «Склифосовский»: первые кадры
Новые трейлеры
Секс. До и после
Трейлер
Императрицы
Тизер-трейлер
Самая большая Луна
Трейлер
Аргайл
Трейлер (англ.)
Заветное желание
Трейлер (англ.)
Настоящий детектив
Трейлер (англ.)
Год рождения
Трейлер
Страсти по Матвею
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь