Известный рэпер вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых»

50 Cent в фильме «Неудержимые 4» | Источник: Legion-Media.ru

Каскадер и координатор трюков фильма «Неудержимые 4» Алан Энжи в разговоре с PopCulture рассказал о работе с рэпером 50 Cent (Фифти Сент) и актрисой Меган Фокс на съемках боевика.

«50 Cent очень мощный и сильный, поэтому работать с ним было легко. На самом деле он был настолько силен, что в одной из сцен, где он должен был врезаться в каскадера, его сила привела к тому, что наш парень отлетел и вывихнул палец. Конечно, сейчас с парнем и его пальцем все в порядке», — посмеялся Энжи.

Он отметил, что Фокс тоже хорошо справлялась с непривычными для себя движениями, характерными для боевиков. Энжи рассказал, что они решили отталкиваться от танцевального опыта актрисы, когда создавали ее подвижный и быстрый боевой стиль. 50 Cent в свою очередь, по словам каскадера, отличился большой физической силой, поэтому координаторы трюков использовали его как «танк».