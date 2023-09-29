Лариса Долина поздравила внучку с 12-летием

Лариса Долина опубликовала фото со своей единственной внучкой Александрой в честь дня ее рождения — 28 сентября девочке исполнилось 12 лет. 68-летняя певица призналась, что ее наследница «цельная, способная, активная и креативная», у которой есть любовь в сердце. Она также добавила, что считает внучку взрослой.

<div id="vk_post_-48064554_29383"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29383", -48064554, 29383, '9WYclUGJewvtpIu5slpjFEzoq7o'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Очень взрослая, иногда мне кажется, что я разговариваю со взрослой женщиной. Мы с Линой делаем все, чтобы она была счастливой. Как все подростки, максимализм во всем, желание доказать свою правоту, а не правду… Но при этом очень привязана к маме и ко мне… Обращается ко мне исключительно так: “Ба…” Мне нравится! Люблю всем своим “ба” сердцем!» — отметила артистка.

Долина также добавила, что всегда будет рядом с наследницей и будет стараться ей помогать и поддерживать во всем. Напомним, в этом году Лариса Александровна вместе с Александрой принимала участие в музыкальном шоу «Две звезды. Отцы и дети» на «Первом канале».