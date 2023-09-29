Наверх
29 сентября 2023, новость

Лариса Долина поздравила внучку с 12-летием

Артистка призналась, что считает Александру «взрослой женщиной»

Лариса Долина опубликовала фото со своей единственной внучкой Александрой в честь дня ее рождения — 28 сентября девочке исполнилось 12 лет. 68-летняя певица призналась, что ее наследница «цельная, способная, активная и креативная», у которой есть любовь в сердце. Она также добавила, что считает внучку взрослой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Очень взрослая, иногда мне кажется, что я разговариваю со взрослой женщиной. Мы с Линой делаем все, чтобы она была счастливой. Как все подростки, максимализм во всем, желание доказать свою правоту, а не правду… Но при этом очень привязана к маме и ко мне… Обращается ко мне исключительно так: “Ба…” Мне нравится! Люблю всем своим “ба” сердцем!» — отметила артистка.

Долина также добавила, что всегда будет рядом с наследницей и будет стараться ей помогать и поддерживать во всем. Напомним, в этом году Лариса Александровна вместе с Александрой принимала участие в музыкальном шоу «Две звезды. Отцы и дети» на «Первом канале».

Ранее Лариса Долина рассказала, когда внучка появится в шоу «Голос. Дети».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Лариса Долина
Две звезды. Отцы и дети
Никита Ефремов рассказал, чем занимается его 16-летняя сестра
Голос. Дети
Звезда «Гарри Поттера» родила первенца
Долиной заплатили 1,6 млн рублей за 45-минутное выступление
Гузеева, Подольская, Цой на съемках нового музыкального шоу
Звезда «Универа» Мария Кожевникова в четвертый раз стала мамой
Повзрослевший победитель детского «Голоса» Плужников не прошел в новое шоу
Звезда «Тайн следствия» Ковальчук рассказала о сложностях съемок с дочкой
Долина высказалась об участии внучки в детском «Голосе»
Ургант оригинально поздравил дочь, вспомнив о своем шоу
Жуков раскрыл отношение к желанию детей заниматься творчеством
Билан раскритиковал дочь Трофимова в новом детском «Голосе»
Звезду детского «Голоса» Ярославу Дегтяреву не взяли в новое шоу
Внучка Кончаловского объяснила, почему не снимается в кино
Павел Деревянко рассказал, хотят ли его дочери стать актрисами
Муцениеце объяснила, почему не хочет, чтобы дети шли по ее стопам
Снявшуюся в сериале дочь Кейт Уинслет сравнили с матерью
Марина Александрова показала редкие фото с мужем и детьми
Майли Сайрус пожаловалась на тяжелое детство из-за съемок в сериале
Дети Подольской, Тодоренко и других звезд снялись в шоу «Вундеркинды»
Сериал с дочерью Деппа решили закрыть
Егор Крид рассказал о накаленной атмосфере в «Голос. Уже не дети»
Стриженова показала фото новорожденных внуков
Гагарина показала Билана, Пелагею и Крида на съемках нового «Голоса»
Участник «Голоса. Дети» поет на улице ради помощи больному другу
«Голос. Уже не дети»: популярное шоу выйдет в новом формате
13-летний сын Жукова стал соведущим Шепелева в новом шоу
Сын звезды сериала «Не родись красивой» захотел стать актером
23-летняя дочь Ларисы Гузеевой работает гримершей
Марина Зудина показала архивное фото с Олегом Табаковым и сыном
Ирина Лачина призналась, что находилась в тени знаменитой мамы
Вдова Абдулова показала редкое фото их 16-летней дочери
Марию Порошину озадачила дочь, решившая стать актрисой
Сыну Михаила Ефремова стало лучше
Победитель «Голос. Дети» рассказал о борьбе с болезнью
Пелагея впервые вышла на сцену с шестилетней дочкой
37-летняя Линдси Лохан родила первенца
Янковский и дочь Пересильд снялись в сериале про перестройку: первые кадры
Лариса Гузеева отреагировала на критику дочери подписчиками
Нолан снял дочь в эпизодической роли в фильме «Оппенгеймер»
Билан поддержал МакSим после ее признания в алкозависимости
Мэтт Дэймон с четырьмя дочками появился на премьере фильма
Внучка Гайдая представила вещи режиссера на аукционе
Стал известен гонорар восьмилетней внучки Караченцова в театре
Сын Рудковской и дочь Тимати снимутся в новых «Трех мушкетерах»
У сына Михаила Ефремова начались проблемы с легкими после операций
Гурцкая обратилась к зрителям шоу «Две звезды. Отцы и дети»
Сын Климовой и Петренко поступил в Театральную школу Олега Табакова
Дети Алена Делона обвинили сиделку в издевательствах над актером
Звезда «Не родись красивой» не хочет, чтобы ее дети стали актерами
Муж Юлии Меньшовой рассказал, какую профессию выбрала их дочь
Новые трейлеры
Секс. До и после
Трейлер
Императрицы
Тизер-трейлер
Самая большая Луна
Трейлер
Аргайл
Трейлер (англ.)
Заветное желание
Трейлер (англ.)
Настоящий детектив
Трейлер (англ.)
Год рождения
Трейлер
Страсти по Матвею
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь