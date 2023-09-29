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29 сентября 2023, новость

Лада Дэнс рассказала, почему давно не снималась в кино

Перенесшая аварию певица находится «в ожидании чего-то крутого и яркого»
Лада Дэнс | Источник: Алексей Молчановский

Певица Лада Дэнс рассказала в интервью Кино Mail.ru, почему давно не принимала участие в кинопроектах. 57-летняя артистка не снималась в кино около 10 лет. 

По словам Дэнс, выступать в качестве актрисы — сложно, и, к тому же, это не основная ее профессия. Певица отметила, что в ее фильмографии уже около двадцати картин, среди которых такие «народные» проекты, как «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Испанский вояж Степаныча», «Мой личный враг». Звезда отметила, что ей хотелось бы снова сыграть в кино, но все «зависит от сценария и режиссера».

Лада Дэнс добавила, что сейчас она «в ожидании чего-то крутого и яркого».

В сентябре 2023 года Дэнс приняла участие во втором сезоне шоу «Битва поколений», выйдя на сцену после серьезной аварии. Выпуск, в котором певица схлестнется в музыкальном поединке с дуэтом RASA, выйдет на Муз-ТВ 7 октября.

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