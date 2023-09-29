Лада Дэнс рассказала, почему давно не снималась в кино

Певица Лада Дэнс рассказала в интервью Кино Mail.ru, почему давно не принимала участие в кинопроектах. 57-летняя артистка не снималась в кино около 10 лет.

По словам Дэнс, выступать в качестве актрисы — сложно, и, к тому же, это не основная ее профессия. Певица отметила, что в ее фильмографии уже около двадцати картин, среди которых такие «народные» проекты, как «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Испанский вояж Степаныча», «Мой личный враг». Звезда отметила, что ей хотелось бы снова сыграть в кино, но все «зависит от сценария и режиссера».