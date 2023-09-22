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22 сентября 2023, новость

Валя Карнавал назвала Басту одним из своих кумиров

В интервью Кино Mail.ru блогерша и певица назвала своих кумиров среди артистов старшего поколения
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Блогер, певица и актриса Валя Карнавал вошла в жюри второго сезона шоу «Битва поколений», в котором легенды музыкальной сцены сталкиваются в творческой битве с молодыми исполнителями.

В интервью Кино Mail.ru Карнавал рассказала, кого из артистов старшего поколения считает своим кумиром:

Это Василий Вакуленко, он же Баста. Невероятно удивительный человек, и я безумно люблю его творчество.
Валя Карнавал

Еще одним кумиром Карнавал, по ее признанию, с недавних пор стал продюсер и композитор Виктор Дробыш, с которым она вместе состоит в жюри «Битвы поколений» на Муз-ТВ. 

Отвечая на вопрос, чему молодые артисты могут научиться у «ветеранов», Валя отметила их «удивительную стойкость, работоспособность и умение держать себя в тонусе». Например, Карнавал впечатлило появление в шоу Лады Дэнс, которая несколько месяцев назад попала в ДТП и получила серьезные травмы.

«Мы, молодые артисты, в силу своей юности можем иногда покапризничать, а старшее поколение дает понять, что в любом состоянии и любых ситуациях нужно делать свою работу», — заключила Карнавал.

Звезда также поделилась эмоциями от участия в шоу, где ей приходится судить заслуженных и всеми любимых артистов: «Конечно, я чувствую неловкость и большую ответственность, всегда стараюсь подобрать правильные слова, потому что, когда человек без музыкального образования судит мэтров, в этом есть нота волнения».

Новый сезон шоу «Битва поколений» стартует на Муз-ТВ с 23 сентября.

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