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18 сентября 2023, новость

Диана Гурцкая впервые после смерти мужа вышла на сцену

Певица поддержала участницу шоу «Ты супер!», которая не видит с рождения
Диана Гурцкая и Мирослава Попова

Диана Гурцкая появилась в новом выпуске шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ. 45-летняя певица впервые после смерти мужа Петра Кучеренко вышла на сцену, чтобы поддержать 13-летюю участницу проекта Мирославу Попову, которая не видит с рождения. 

Юная артистка исполнила композицию «Танцы на стеклах» Максима Фадеева.

«Я стояла за кулисами и гордилась, потому что с Мирославой меня очень многое связывает. Мирослава — выпускница нашего фестиваля “Белая трость” 2018 года. Еще тогда она была такой малышечкой, но очень целеустремленной, знала, что хочет петь и очень серьезно к этому относилась», — высказалась Гурцкая.

После этого певицы вместе исполнили композицию «Мечта». Также Мирослава благодаря проекту встретилась с бабушкой и дедушкой, которых не видела 13 лет.

Напомним, шоу «Ты супер!» выходит в эфир НТВ с 2017 года. Участие в международном вокальном конкурсе принимают дети, оставшиеся без попечения родителей. Членами жюри нового сезона стали Ани Лорак, Алексей Воробьев, Игорь Крутой и Люся Чеботина.

Шоу «Ты супер!» выходит в эфир каждое воскресенье в 20.20.

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