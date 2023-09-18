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18 сентября 2023, новость

Клава Кока раскрыла изнанку реалити-шоу со своим участием

Исполнительница заявила, что жила проектом несколько недель
Клава Кока | Источник: PersonaStars

Российская певица Клава Кока заявила, что в популярном реалити-шоу «Сердце Клавы» на канале «Пятница!» не было актерской игры. Изнанку проекта она раскрыла в программе «Шоу Воли».

«Мы снимали несколько недель-месяцев проект, мы его ни капли не играли, все происходило как в реальной жизни. Я жила этим проектом несколько недель подряд», — рассказала артистка.

Певица также подтвердила, что нашла на передаче любовь и уже несколько месяцев состоит в отношениях с мужчиной, с которым познакомилась на проекте. По словам Коки, ее близкие поначалу не верили, что на программе она действительно встретит вторую половинку.

Реалити-шоу «Сердце Клавы» начало выходить на «Пятнице!» в конце августа. В программе мужчины проходят различные испытания и борются за сердце певицы. Ведущими выступают сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

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