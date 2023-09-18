Пересильд пожаловалась на здоровье после экспедиции на Эльбрус

Актриса Юлия Пересильд в соцсетях пожаловалась, что сильно заболела после экспедиции на Эльбрус.
«Никогда не думала, что могу так разболеться! Пережили экспедицию на Эльбрус. Спасала красота. Но в целом дождь, холод, подъемы в три часа ночи, дорога, ветер дали о себе знать. Но красота вокруг все равно наполнила сердце и мозг большим количеством впечатлений», — написала Пересильд.
Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка все-таки вышла на сцену Театра Наций ради постановки «ГРОЗАГРОЗА».
Юлия Пересильд дебютировала в кино в 2003 году. В апреле этого года на экраны вышел фильм Клима Шипенко «Вызов», где она исполнила главную роль. Ради проекта актриса побывала в космосе вместе с режиссером проекта. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.
По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В фильме также снялись Милош Бикович, Владимир Машков, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев и другие.