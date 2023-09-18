Пересильд пожаловалась на здоровье после экспедиции на Эльбрус

Юлия Пересильд | Источник: PersonaStars

Актриса Юлия Пересильд в соцсетях пожаловалась, что сильно заболела после экспедиции на Эльбрус.

«Никогда не думала, что могу так разболеться! Пережили экспедицию на Эльбрус. Спасала красота. Но в целом дождь, холод, подъемы в три часа ночи, дорога, ветер дали о себе знать. Но красота вокруг все равно наполнила сердце и мозг большим количеством впечатлений», — написала Пересильд.

Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка все-таки вышла на сцену Театра Наций ради постановки «ГРОЗАГРОЗА».