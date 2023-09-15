Александр Ревва вернулся на ТНТ в честь 25-летия канала

Александр Ревва вернулся на ТНТ — он снялся в специальном выпуске юмористического шоу Comedy Club, приуроченном к 25-летию телеканала. Ревва уже давно не сотрудничает с ТНТ, а занимается сольной певческой карьерой, поэтому его появление в эфире телеканала — сюрприз для многих зрителей.
Помимо 49-летнего шоумена, в спецвыпуске появятся и другие звезды ТНТ, среди которых Сергей Светлаков (к слову, тоже недавно вернувшийся на ТНТ), Павел Воля, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Гарик Мартиросян, Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев, Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Ксения Бородина и многие другие.
В спецвыпуске звезды и проекты канала будут бороться за награды в неожиданных номинациях: «Самый длинный сериал», «Наибольшее количество оригинальных выпусков», «Лидер эфира» и «Лидер рейтинга». Но самая ожесточенная битва развернется за звание «Лицо ТНТ».
Также звезды подготовили для зрителей новые юмористические номера. Так, Гарик Харламов перевоплотится в продюсера ТНТ, который встретился с лицами канала и решил сказать им все, что о них думает. А Павел Воля, вспомнит, как Ксения Бородина впервые появилась на экране под чужим именем, Дмитрий Нагиев с длинными волосами вел шоу «Окна», а Николай Басков — первый «Дом».
Премьера программы состоится 15 сентября в 21:00.