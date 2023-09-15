Александр Ревва вернулся на ТНТ в честь 25-летия канала

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Александр Ревва вернулся на ТНТ — он снялся в специальном выпуске юмористического шоу Comedy Club, приуроченном к 25-летию телеканала. Ревва уже давно не сотрудничает с ТНТ, а занимается сольной певческой карьерой, поэтому его появление в эфире телеканала — сюрприз для многих зрителей.

В спецвыпуске звезды и проекты канала будут бороться за награды в неожиданных номинациях: «Самый длинный сериал», «Наибольшее количество оригинальных выпусков», «Лидер эфира» и «Лидер рейтинга». Но самая ожесточенная битва развернется за звание «Лицо ТНТ».

Также звезды подготовили для зрителей новые юмористические номера. Так, Гарик Харламов перевоплотится в продюсера ТНТ, который встретился с лицами канала и решил сказать им все, что о них думает. А Павел Воля, вспомнит, как Ксения Бородина впервые появилась на экране под чужим именем, Дмитрий Нагиев с длинными волосами вел шоу «Окна», а Николай Басков — первый «Дом».