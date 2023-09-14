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14 сентября 2023, новость

«Спасибо тебе, мое счастье»: Богомолов поздравил Собчак с годовщиной свадьбы

Режиссер назвал свой брак «самым непродуманным и бесцельным путешествием»
Ксения Собчак и Константин Богомолов

13 сентября Константин Богомолов и Ксения Собчак отметили четвертую годовщину со дня свадьбы. В честь этого 48-летний режиссер опубликовал совместные фото с женой и поздравил ее с праздником.

«Четыре года назад К + К отправились в путешествие. Самое непродуманное и самое бесцельное, но самое интересное и прекрасное. Четыре года любви и вся жизнь впереди. Спасибо тебе, мое счастье», — подписал снимки режиссер драмы «Содержанки».

41-летняя Собчак тоже поздравила супруга с их праздником: «Нам четыре года. Спасибо за то, что делаешь меня очень счастливой».

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу 13 сентября, в пятницу, в 2019 году. В ЗАГС пара приехала на катафалке с надписью: «Пока смерть не разлучит нас».

В том же 2019 Собчак развелась с актером Максимом Виторганом, с которым прожила шесть лет. У бывших супругов подрастает сын Платон. Богомолов же был женат на актрисе Дарья Мороз, в браке с которой родилась дочь Анна.

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