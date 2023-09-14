«Спасибо тебе, мое счастье»: Богомолов поздравил Собчак с годовщиной свадьбы

Ксения Собчак и Константин Богомолов

13 сентября Константин Богомолов и Ксения Собчак отметили четвертую годовщину со дня свадьбы. В честь этого 48-летний режиссер опубликовал совместные фото с женой и поздравил ее с праздником.

«Четыре года назад К + К отправились в путешествие. Самое непродуманное и самое бесцельное, но самое интересное и прекрасное. Четыре года любви и вся жизнь впереди. Спасибо тебе, мое счастье», — подписал снимки режиссер драмы «Содержанки».

41-летняя Собчак тоже поздравила супруга с их праздником: «Нам четыре года. Спасибо за то, что делаешь меня очень счастливой».

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу 13 сентября, в пятницу, в 2019 году. В ЗАГС пара приехала на катафалке с надписью: «Пока смерть не разлучит нас».