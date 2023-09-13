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13 сентября 2023, новость

На Клаву Коку вылили шесть ведер помоев

Звезда призналась, что во время очередных съемок шоу «Сердце Клавы» чуть не зарыдала
Клава Кока в шоу «Сердце Клавы»

В новом выпуске проекта «Сердце Клавы» на певицу и блогершу Клаву Коку вылили шесть ведер помоев. Об этом сообщает Super.

Претенденты на сердце Коки проходили в рамках шоу на канале «Пятница!» испытание на честность при помощи полиграфа. Если они обманывали, на Коку переворачивалось ведро нечистот.

Девушка призналась, что чуть не зарыдала.

«Ужасные ощущения: противно и физически, и морально. Самое неприятное — что этого можно было избежать: ребята же знали, когда они говорят неправду», — поделилась впечатлениями она.

Клава Кока в шоу «Сердце Клавы»

По словам певицы, она поняла все о тех, кто солгал на шоу. «Пойду отмываться от их лжи. Всегда неприятно разочаровываться в людях», — заключила звезда.

Напомним, реалити шоу «Сердце Клавы», в котором Клава Кока ищет любовь, стартовало на «Пятнице!» в конце августа. С выбором избранника звезде помогают опытная сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

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