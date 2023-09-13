На Клаву Коку вылили шесть ведер помоев

В новом выпуске проекта «Сердце Клавы» на певицу и блогершу Клаву Коку вылили шесть ведер помоев. Об этом сообщает Super.
Претенденты на сердце Коки проходили в рамках шоу на канале «Пятница!» испытание на честность при помощи полиграфа. Если они обманывали, на Коку переворачивалось ведро нечистот.
Девушка призналась, что чуть не зарыдала.
«Ужасные ощущения: противно и физически, и морально. Самое неприятное — что этого можно было избежать: ребята же знали, когда они говорят неправду», — поделилась впечатлениями она.
По словам певицы, она поняла все о тех, кто солгал на шоу. «Пойду отмываться от их лжи. Всегда неприятно разочаровываться в людях», — заключила звезда.
Напомним, реалити шоу «Сердце Клавы», в котором Клава Кока ищет любовь, стартовало на «Пятнице!» в конце августа. С выбором избранника звезде помогают опытная сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.