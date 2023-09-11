Сергей Безруков вернулся к съемкам в «Спокойной ночи, малыши!»

Сергей Безруков на съемках передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Сергей Безруков поделился фотографиями из студии детской передачи «Спокойной ночи, малыши!». 49-летний актер сообщил, что после небольшого перерыва он вернулся в проект.

«После небольшого перерыва вновь вернулся к съемкам программы “Спокойной ночи, малыши!”. Так что спешу обрадовать — скоро выйдут новые эпизоды! Мы с детьми сами всегда их смотрим и знаем, когда будет следующий выпуск. Поэтому, как и раньше, буду информировать о выходе эпизодов и вас», — сообщил артист.

Впервые актер примерил роль ведущего детской передачи в 2021 году. Тогда он вместе с Филей и Хрюшей переоделся в пиратов и сообщил поклонникам, что всегда мечтал принять участие в съемках программы.