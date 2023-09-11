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11 сентября 2023, новость

У сериала «Каменская» может появиться ремейк

Сообщается, что команда уже работает над продолжением популярного проекта, главную роль в котором исполнила Елена Яковлева
Елена Яковлева в сериале «Каменская»

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский детективный сериал «Каменская» по мотивам одноименного литературного цикла писательницы Александры Марининой может получить ремейк. Сценарии нового проекта были готовы еще три года назад, но из-за ковида съемки так и не начались, сообщила Маринина в интервью ТАСС.

«Идея сделать ремейк по “Каменской” не нова, сценарии уже были написаны три года тому назад. Я помню, что мне их присылали и они мне очень понравились. Но в связи с началом ковидных ограничений, которые очень сильно повлияли на финансы, а потом в связи с другими событиями, начало съемок все переносилось и переносилось, и пока, насколько мне известно, они не начались. Но идея такая уже родилась, есть команда, которая над этим работает», — сказала писательница.

Сериал «Каменская» впервые вышел в телеэфире в конце 1999 года. Роль главной героини — сотрудницы Московского уголовного розыска Анастасии Каменской — исполнила Елена Яковлева. Сериал снят по мотивам детективных романов Марининой, которая также работала в правоохранительных органах. Первая книга Марининой о Каменской вышла в начале 1990-х. Сериал «Каменская» завершился в 2011 году спустя шесть сезонов.

Детективный цикл о Каменской насчитывает более 30 книг, последний на сегодняшний день роман «Дебютная постановка» вышел в этом году. Говоря о том, как изменилась героиня за 30 лет существования, Маринина отметила, что теперь Каменская стала более уверенной в себе.

«Она перестала быть страшно неуверенной в себе, перестала бояться критических замечаний со стороны начальства. Перестала бояться сделать ошибку, потому что за свою жизнь они их столько сделала, что уже умеет с этим жить. Если 30 лет назад она ничего этого не понимала и страшно боялась сделать неверный шаг, вздрагивая от каждого взгляда, то сейчас, когда ей уже 63 года, бояться она перестала», — сказала писательница.

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