Барановская удивила фото в свадебном платье

Юлия Барановская опубликовала в соцсетях фото, на котором неожиданно предстала в образе невесты.
Подробностей 43-летняя телеведущая не сообщила. Но, по всей видимости, снимок был сделан во время одной из тематических фотосессий.
«Три года назад», — лаконично подписала кадр ведущая шоу «Мужское/Женское», позируя в свадебном платье.
Напомним, Юлия Барановская около десяти лет прожила с футболистом Андреем Аршавиным, от которого родила троих детей — сыновей Артема и Арсения, а также дочь Яну. После сложного расставания Барановская построила карьеру на российском телевидении, а вот замуж так и не вышла.
Телеведущая признавалась, что пока не встретила достойного мужчину.