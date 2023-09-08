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8 сентября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Барановская удивила фото в свадебном платье

Подписчики решили, что телеведущая тайно вышла замуж
Юлия Барановская

Юлия Барановская опубликовала в соцсетях фото, на котором неожиданно предстала в образе невесты.

Подробностей 43-летняя телеведущая не сообщила. Но, по всей видимости, снимок был сделан во время одной из тематических фотосессий.

«Три года назад», — лаконично подписала кадр ведущая шоу «Мужское/Женское», позируя в свадебном платье.

Напомним, Юлия Барановская около десяти лет прожила с футболистом Андреем Аршавиным, от которого родила троих детей — сыновей Артема и Арсения, а также дочь Яну. После сложного расставания Барановская построила карьеру на российском телевидении, а вот замуж так и не вышла.

Телеведущая признавалась, что пока не встретила достойного мужчину.

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