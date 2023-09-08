Барановская удивила фото в свадебном платье

Подробностей 43-летняя телеведущая не сообщила. Но, по всей видимости, снимок был сделан во время одной из тематических фотосессий.

Напомним, Юлия Барановская около десяти лет прожила с футболистом Андреем Аршавиным, от которого родила троих детей — сыновей Артема и Арсения, а также дочь Яну. После сложного расставания Барановская построила карьеру на российском телевидении, а вот замуж так и не вышла.