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5 сентября 2023, новость

Актер Чепурченко ответил на сравнения с Безруковым

Звезда сериала «Жуки» переживает, что в нем могут видеть его знаменитого коллегу
Вячеслав Чепурченко/Сергей Безруков

Актер Вячеслав Чепурченко признался в беседе с изданием «СтарХит», что ему приятны сравнения с коллегой Сергеем Безруковым.

36-летний Чепурченко назвал Безрукова «профессиональным и мегаталантливым» человеком. Однако артист переживает, что продюсеры могут видеть в нем его знаменитого коллегу. Актер отметил, что у них со звездой «Бригады» разные истории и свой контекст.

«Важно, чтобы люди не думали, что я такой же, как Сергей Витальевич. Несмотря на то, что мы схожи по эмоциональным проявлениям, поведению в кадре, мы все равно разные люди и по-разному подходим к персонажам», — объяснил актер.

Чепурченко начал свою карьеру в 2009 году как актер Московского театра Олега Табакова. Артист дебютировал на экране в 2011 году в сериале «Пятницкий». В фильмографии звезды более 50 проектов, среди которых такие, как «Жуки», «Измены», «Легенда №17», «Молодая гвардия», «Невеста».

Чепурченко также снялся в экстремальном реалити-шоу «Звезды в Африке» и программе «Ледниковый период».

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