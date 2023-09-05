Актер Чепурченко ответил на сравнения с Безруковым

Вячеслав Чепурченко/Сергей Безруков

Актер Вячеслав Чепурченко признался в беседе с изданием «СтарХит», что ему приятны сравнения с коллегой Сергеем Безруковым.

36-летний Чепурченко назвал Безрукова «профессиональным и мегаталантливым» человеком. Однако артист переживает, что продюсеры могут видеть в нем его знаменитого коллегу. Актер отметил, что у них со звездой «Бригады» разные истории и свой контекст.

«Важно, чтобы люди не думали, что я такой же, как Сергей Витальевич. Несмотря на то, что мы схожи по эмоциональным проявлениям, поведению в кадре, мы все равно разные люди и по-разному подходим к персонажам», — объяснил актер.

Чепурченко начал свою карьеру в 2009 году как актер Московского театра Олега Табакова. Артист дебютировал на экране в 2011 году в сериале «Пятницкий». В фильмографии звезды более 50 проектов, среди которых такие, как «Жуки», «Измены», «Легенда №17», «Молодая гвардия», «Невеста».