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1 сентября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Канделаки, Бочкарева, Светлаков: звезды на презентации онлайн-кинотеатра

Онлайн-кинотеатр Premier поделился амбициозными планами на новый сезон 2023−2024, собрав ключевых звезд своих проектов
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Фото: пресс-служба Premier

В Москве состоялось светское мероприятие в честь пятилетия онлайн-кинотеатра Premier, где представители платформы рассказали о планах на новый сезон. Среди гостей презентации оказались Тина Канделаки и ее сын Леонтий, Гоша Куценко, Максим Лагашкин, Ирина Безрукова, Ирина Горбачева, недавно вернувшийся на ТНТ Сергей СветлаковНаталья Бочкарева, которая вновь сыграет Дашу Букину из ситкома «Счастливы вместе» в многосерийном сиквеле «Букины», и многие другие звезды.

Стало известно, какие популярные сериалы Premier получили продолжение и какие новые проекты зрители смогут увидеть в ближайший год. Так, драма «ЮЗЗЗ», детектив «Зверобой», комедии «Гусар» и «Бедный олигарх» вернутся со вторыми сезонами, триллер «Игра на выживание» и комедии «Полярный» и «Ресторан по понятиям» обзаведутся третьими сезонами, а «Реальные пацаны» в ближайшее время представят юбилейный десятый сезон. Кроме того, комедийная франшиза «Универ» продолжится сериалом «Универ. 13 лет спустя».

По части нового эксклюзивного контента у платформы амбициозные планы: 25 оригинальных сериалов (среди них детектив «Убить Риту», комедия «Трепачи» и триллер «Сны Алисы»), 38 многосерийных фильмов, снятых совместно с телеканалами холдинга «Газпром-Медиа» (в их числе исторические сериалы «Цербер» и «Плевако», комедия «Киберпапа» и мелодрама «Постучись в мою дверь»), 15 документальных проектов («Белые вороны», «Кино 3.0» и другие), а также 6 полнометражных картин.

Также прошла церемония награждения, на которой были отмечены ключевые проекты и звезды онлайн-кинотеатра. Так, в номинации «Лицо Premier» среди мужчин призов удостоились Александр Робак, Гоша Куценко и Максим Лагашкин, а среди женщин — Светлана Ходченкова, Полина Гухман и Елена Лядова. Тимофей Трибунцев был отмечен в номинации «Мастер перевоплощения» — за роль детектива в картине «Цербер», в которой актер практически неузнаваем. Самым популярным шоу стал проект «Пацанки», а самой популярной франшизой — сериал «Мир! Дружба! Жвачка!».

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