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30 августа 2023, новость

Сябитова объяснила, почему Ивлеева не смогла построить отношения на телешоу

Сваха заявила, что Ивлеева пришла на шоу ради мести бывшему
Кадр из телешоу «Сердце Ивлеевой»

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в интервью «СтарХиту» заявила, что Анастасия Ивлеева участвовала в реалити-шоу про любовь «Сердце Ивлеевой», чтобы позлить бывшего.

«Я как специалист по брачным отношениям заявляю о том, что Настя в проект пришла не замуж выходить, а наказать бывшего. И это у нее получилось. Поэтому отношения и не могли сложиться. А серьезность намерений Клавы зритель может увидеть сам», — заверила Сябитова.

По словам ведущей «Давай поженимся!», если бы она принимала участие в шоу «Сердце Ивлеевой», то помогла бы блогерше не тратить все эфирное время на месть. Она посоветовала Ивлеевой изучить подробный план, как завоевать сердце мужчины, описанный в ее книге. Телесваха убеждена, что Ивлеевой стоит сконцентрировать свое внимание на двух ключевых качествах — собранности и соблазнительности.

В конце августа на телеканале «Пятница!» выйдет шоу «Сердце Клавы», где претенденты со всей России попытаются завоевать расположение Клавы Коки.

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