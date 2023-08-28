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28 августа 2023, новостьСъемки

Егор Крид рассказал о накаленной атмосфере в «Голос. Уже не дети»

Певец предположил, что зрителю понравится следить за этим процессом
Егор Крид на съемках 8-го сезона шоу «Голос. Дети» | Источник: PersonaStars

Певец Егор Крид признался, что наставники шоу «Голос. Уже не дети» до сих пор притираются друг к другу. Об этом сообщает kp.ru.

Артисты ПелагеяПолина ГагаринаДима Билан и Егор Крид поборются за таланты в детском «Голосе», который выйдет в новом формате 1 сентября. Впервые в проекте будет четверо судей вместо трех. Кроме того, впервые на сцене сойдутся чемпионы прошлых лет. Новый сезон «Голос. Дети» получил название «Голос. Уже не дети».

Крид признался, что иногда атмосфера на съемках новых выпусков «накаляется», однако он старается ее «разбавлять, как может». Артист признался, что ему порой не хватает колкого юмора наставника прошлых сезонов, рэпера Василия Вакуленко (Басты).

«Но все равно интересно. Думаю, зрителю понравится следить за этим процессом», — поделился Крид.

Во время загрузки произошла ошибка.

25 августа певец и член жюри «Голоса» Леонид Агутин признался, что у них с Пелагеей был «договорняк» на музыкальном телешоу.

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