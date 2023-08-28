Егор Крид рассказал о накаленной атмосфере в «Голос. Уже не дети»

Егор Крид на съемках 8-го сезона шоу «Голос. Дети» | Источник: PersonaStars

Певец Егор Крид признался, что наставники шоу «Голос. Уже не дети» до сих пор притираются друг к другу. Об этом сообщает kp.ru.

Артисты Пелагея, Полина Гагарина, Дима Билан и Егор Крид поборются за таланты в детском «Голосе», который выйдет в новом формате 1 сентября. Впервые в проекте будет четверо судей вместо трех. Кроме того, впервые на сцене сойдутся чемпионы прошлых лет. Новый сезон «Голос. Дети» получил название «Голос. Уже не дети».

Крид признался, что иногда атмосфера на съемках новых выпусков «накаляется», однако он старается ее «разбавлять, как может». Артист признался, что ему порой не хватает колкого юмора наставника прошлых сезонов, рэпера Василия Вакуленко (Басты).

«Но все равно интересно. Думаю, зрителю понравится следить за этим процессом», — поделился Крид.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239701&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.