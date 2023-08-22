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22 августа 2023, новость

Победительница «Пацанок» описала ощущения от первых киносъемок

Кира Медведева появится в новом сезоне сериала «Новенький»
Кира Медведева (фото: соцсети)

Победительница шоу «Пацанки» Кира Медведева, которая получила возможность сняться в новом сезоне сериала «Новенький», призналась, что чувствовала себя неуверенно на съемках. Об этом пишет The Voice.

«Боялась, вдруг что-то не получится, не хотелось никого подводить. Обычно я не показываю неуверенность в себе, но сейчас уже могу честно в ней признаться. Больше всего запомнился первый день на съемочной площадке: немного приоткрылась тайна кино, атмосфера на съемках была дружелюбно-рабочая, все поддерживали и никто не злился, если сцену приходилось переснимать», — рассказала Медведева.

Она уточнила, что сыграла героиню с относительно похожим на нее характером. По словам Медведевой, персонаж сериала по имени Влада чуть старше ее, из-за тяжелых жизненных обстоятельств она попала в тюрьму. Начинающая актриса считает, что в свое время могла повторить судьбу Влады.

Девушка отметила, что в характере ее героини сочетаются качества, которые в ней есть сейчас и которые были раньше.

Первый сезон проекта «Новенький» вышел в октябре 2020 года. По сюжету, в провинциальном городке пропадает 16-летний подросток, над которым издевались в школе. Его исчезновение становится отправной точкой для раскрытия тайн не только его одноклассников, но и всего города.

Главные роли в сериале исполнили Глеб Калюжный, Анна Демидова, Виталий Щербина, Елизавета Запорожец, Иван Рысин. Режиссером проекта выступила Оксана Барковская и Ирина Гурьянова. В конце августа ожидается выход четвертого сезона «Новенького».

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