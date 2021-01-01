Макс возвращается из армии, бросив ради службы престижный вуз. Он делает предложение Соне, организовывает пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем не счастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме, который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла во что-то большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша — ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в маленький город Юровск, куда их вновь приводят все следы.