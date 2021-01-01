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Новенький

Новенький, 4-й сезон. Бунт против взрослых

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Сюжет 4 сезона:

Макс возвращается из армии, бросив ради службы престижный вуз. Он делает предложение Соне, организовывает пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем не счастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме, который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла во что-то большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша — ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в маленький город Юровск, куда их вновь приводят все следы.

Год
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2023
Количество серий
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9
Режиссер
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Оксана Барковская
В ролях
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Глеб Калюжный, Анна Демидова, Анар Халилов, Кира Медведева, Елизавета Запорожец, Иван Непомнящий, Иван Рысин, Артем Давыдов, Анка Бессонова, Алена Васина, Василий Симонов, Дарья Щербакова
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Серии 4-го сезона

1 серияEpisode #4.1
Дата выхода:24 августа
2 серия
Дата выхода:24 августа
3 серия
Дата выхода:31 августа
4 серия
Дата выхода:7 сентября
5 серия
Дата выхода:14 сентября
6 серия
Дата выхода:21 сентября
7 серия
Дата выхода:28 сентября
8 серия
Дата выхода:5 октября
9 серия
Дата выхода:12 октября
Сезоны сериала
Постер undefined: 1 сезон
1 сезон7 серий, 2020
Постер Второй шанс: 2 сезон
2 сезон, «Второй шанс»8 серий, 2021
Постер Новенькие: 3 сезон
3 сезон, «Новенькие»9 серий, 2022
Постер Бунт против взрослых: 4 сезон
4 сезон, «Бунт против взрослых»
9 серий, 2023
4-й сезон сериала «Новенький» еще нельзя посмотреть онлайн, зато 6449 фильмов, 1700 сериалов и 136 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры2
Кадры20
20
фотографий
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4 сезон сериала Новенький онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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