Уехавший из России Незлобин рассказал о жизни в США

Александр Незлобин | Источник: Алексей Молчановский

Александр Незлобин, который в прошлом году перебрался с женой и дочкой в Америку, во время эфира на онлайн-канале Standup LA рассказал о жизни в США и об отношениях с оставшейся в России матерью.

По словам 40-летнего юмориста, она очень переживает за него, тоскует и хочет, чтобы он вернулся на родину.

«Мне мама звонит и плачет, говорит, что скучает. Психоаналитики говорят, что это не манипуляция — она тянет тебя с собой пострадать. У них есть привычка, они получают этим самым эмоцию и этой эмоцией питаются, как люди, которые одно время заходили в Telegram в поисках жести», — рассказал бывший резидент Comedy Club.

Ранее Незлобин рассказывал о жизни в США. Как сообщает «СтарХит», за съемное жилье комику приходится отдавать 3,5 тыс. долларов в месяц, с учетом товаров первой необходимости ежемесячные траты семьи составляют около 15 тыс. долларов.