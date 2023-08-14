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14 августа 2023, новость

Олеся Железняк вспомнила о съемках с Анастасией Заворотнюк

Актриса призналась, что им нравилось вместе работать
Олеся Железняк и Анастасия Заворотнюк | Источник: Legion-Media.ru

Олеся Железняк дала интервью изданию «7 Дней», приуроченное к выходу фильма «Баба Яга спасает мир», в котором она исполнила одну из главных ролей. Отвечая на вопрос, с кем из коллег ей больше всего нравилось работать, она рассказала об «особенной “химии”», возникшей у нее с Татьяной Васильевой (актрисы вместе играли в антрепризных спектаклях и снимались в «Сватах»). 

По признанию Железняк, им было «радостно вдвоем». «В “Сватах” даже был момент, когда мы с Таней не могли начать сцену, так нам было весело. Пришлось брать паузу: “Простите, пожалуйста, сейчас мы отсмеемся”, – поделилась воспоминаниями актриса.

По ее словам, похожие отношения были у нее и с Анастасией Заворотнюк. «У меня такое, кстати, было еще, когда мы с Настей Заворотнюк снимались в сериале “Моя прекрасная няня”. Там съемочная группа тоже знала эту нашу слабость, и нам периодически давали паузу — чтобы мы успокоились…» — рассказала Железняк.

Напомним, в телехите «Моя прекрасная няня» Олеся Железняк сыграла Галю, лучшую подругу няни Вики (в исполнении Анастасии Заворотнюк). Премьера популярного сериала состоялась в 2004 году.

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