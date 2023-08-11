Боярская и Варнава играют мам подростков в сериале: первые кадры

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Актрисы Елизавета Боярская и Екатерина Варнава вместе снялись в сериале о подростках «Цикады». Они сыграли мам главных героев. Также в кадре появится Виктория Толстоганова — в роли директора школы.

По сюжету, вчерашние школьники мечтают о прекрасном будущем, но все их планы рушатся, когда на вечеринке в честь выпускного происходит ужасная трагедия. Героям вместе с родителями и следователем (Артем Быстров) предстоит восстановить случившееся в тот вечер.

Чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается проблем и тайн. Подростки напуганы и растеряны, а родители задумываются, так ли хорошо они знали своих детей, как им казалось.

Над проектом работали создатели нашумевшего «Нулевого пациента» — Александра Ремизова (в качестве шоураннера) и Евгений Стычкин (занявший режиссерское кресло). Автором сценария стала Екатерина Тирдатова («Склифосовский», «Воскресенье»).

«“Цикады” не про отцов и детей и не про разницу поколений, — рассказывает Стычкин. — Наш сериал про то, что родители, как маленькие, приняли чужую систему координат и живут в ней, а дети хотят выйти за ее рамки, и им от этого еще труднее».

Главных героев сыграли молодые актеры Григорий Верник, Софья Аржаных, Илья Виногорский, Екатерина Воронина, Кирилл Буханцев, Ирина Паутова, Савелий Наумов, Сергей Городничий и другие.

Роли родителей, помимо Елизаветы Боярской и Екатерины Варнавы, исполнили Стычкин вместе с супругой Ольгой Сутуловой, Сергей Уманов, Ксения Рябинкина, Евгений Санников.