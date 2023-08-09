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9 августа 2023, фоторепортажСъемки

Екатерина Климова снимается в новом детективе: первые кадры

Сериал «Горький 53» расскажет о последствиях массовой амнистии в послевоенное время
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Фото: предоставлены пресс-службой

Екатерина Климова приступила к съемкам в сериале «Горький 53» режиссера Сергея Коротаева, известного по проектам «Мосгаз. Дело №7: Катран» и «Мосгаз. Дело №6: Формула мести». 

Действие разворачивается в 1953 году после массовой амнистии. По сюжету, Иван Астафьев (Андрей Фролов), бывший командир разведвзвода, выходит из тюрьмы и возвращается в родной город Горький, где попадает в череду жестоких преступлений и оказывается под подозрением.

Чтобы не сесть в тюрьму, Астафьев идет на сделку с милицией, которая инсценирует побег и вынуждает его внедриться в самую могущественную банду Горького. Ивану необходимо заманить в ловушку ее главаря Харитона, покончить с преступностью в городе и вернуть себе честное имя.

В сериале также снимаются Алексей Барабаш, Екатерина Шпица, Александр Балуев, Алексей Макаров, Михаил Евланов, Анатолий Журавлев, Александр Семчев и другие.

Премьера восьмисерийного детектива «Горький 53» состоится в 2024 году на канале НТВ и на онлайн-платформе «Иви».

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