Екатерина Климова снимается в новом детективе: первые кадры

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Действие разворачивается в 1953 году после массовой амнистии. По сюжету, Иван Астафьев (Андрей Фролов), бывший командир разведвзвода, выходит из тюрьмы и возвращается в родной город Горький, где попадает в череду жестоких преступлений и оказывается под подозрением.

Чтобы не сесть в тюрьму, Астафьев идет на сделку с милицией, которая инсценирует побег и вынуждает его внедриться в самую могущественную банду Горького. Ивану необходимо заманить в ловушку ее главаря Харитона, покончить с преступностью в городе и вернуть себе честное имя.