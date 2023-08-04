Нейросеть воссоздаст образ Высоцкого для нового байопика

Владимир Высоцкий | Источник: Legion-Media.ru

Кинокомпания «Ридеамус» во время питчинга Фонда кино представила новый байопик «Володя» о советском барде Владимире Высоцком. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сюжет фильма разворачивается после выхода на экраны кинотеатров Советского Союза картины «Вертикаль», где Высоцкий исполняет свои песни в кадре. К тому времени песни Высоцкого знала вся страна, однако их авторство было известно не всем.

Образ Высоцкого воссоздадут с помощью искусственного интеллекта: его лицо перенесут на лицо живого актера с помощью нейросетей.

Фильм снимут при поддержке «Первого канала», Sber AI, Okko.

25 января 2023 года исполнилось 85 лет со дня рождения поэта, актера театра и кино, автора прозаических текстов и сценариев Владимира Высоцкого. Он скончался в 1980 году в возрасте 42 лет.