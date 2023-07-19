54-летняя звезда «Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер выйдет замуж

«Ее отношения с Антом очень крепкие, они безумно влюблены и не могут дождаться, когда поженятся», — поделился источник.

Об отношениях актрисы и телеведущего стало известно осенью 2021 года. Для Зеллвегер предстоящая свадьба станет второй в жизни: с 2002 по 2005 год артистка состояла в браке с певцом Кенни Чесни. В 2012-м звезда «Бриджит Джонс» вступила в отношения с музыкантом Дойлом Брэмхоллом II, но спустя семь лет они расстались.