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19 июля 2023, новость

54-летняя звезда «Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер выйдет замуж

Пара помолвлена и планирует устроить закрытую свадьбу в узком кругу
Рене Зеллвегер | Источник: Rex / Fotodom.ru

54-летняя американская актриса Рене Зеллвегер выходит замуж. Об этом сообщает The Sun.

Избранником звезды фильма «Бриджит Джонс» стал 44-летний британский телеведущий Ант Энстид. Пара помолвлена и планирует устроить закрытую свадьбу, на которую будут приглашены только самые близкие.

«Ее отношения с Антом очень крепкие, они безумно влюблены и не могут дождаться, когда поженятся», — поделился источник.

Об отношениях актрисы и телеведущего стало известно осенью 2021 года. Для Зеллвегер предстоящая свадьба станет второй в жизни: с 2002 по 2005 год артистка состояла в браке с певцом Кенни Чесни. В 2012-м звезда «Бриджит Джонс» вступила в отношения с музыкантом Дойлом Брэмхоллом II, но спустя семь лет они расстались.

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