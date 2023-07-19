Звезда «Невского» Васильев снимается в неожиданном образе: первые кадры

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Антон Васильев, полюбившийся зрителям по главной роли в телехите НТВ «Невский», приступил к съемкам в новом сериале «Грабитель» режиссера Дмитрия Коробкина, стартовавшим в Ярославле.

В новом проекте актер сменит привычный суровый образ на комедийный. Ироничный детектив «Грабитель» расскажет о сотруднике по борьбе с экономической преступностью Глебове, который приезжает в провинциальный город из Москвы с проверкой. По сюжету, сам Глебов не так давно уехал из этого города в столицу после повышения по карьерной лестнице и трудного развода.

Однако герой случайно становится свидетелем ограбления банка, в который он пришел с проверкой. Были украдены черная бухгалтерия местного зернового короля и криминального авторитета Земы, а все подозрения падают на Глебова, так как участников ограбления убили. Герой вынужден скрываться и пытаться найти настоящего преступника.

Расследуя дело, Глебов представляется фининспектором и находит множество скелетов в шкафу у владельцев сельхозпредприятий. Его будут пытаться запугать и даже убрать, но он будет идти до конца, убегая от бандитов Земы и преследований своих коллег. Также Глебову предстоит решить и свои семейные проблемы.

«Это интересно — сыграть одного человека, но достать из него совершенно полярные эмоции, реакции, модели поведения. Герой один. Это трудяга — мягкий, неконфликтный, верящий в людей, убежденный что света и добра в мире больше, чем тьмы. Но обстоятельства складываются так, что ему приходится примерить на себя “шкуру” циника, ловеласа, прагматика и взяточника. Жанр — это лишь вопрос небольших настроек, моя задача не меняется — я должен создать человека, которому зритель верит и сопереживает. Мне нравится, что мой герой действует не грубой силой, напором и агрессией, а мягкостью, участием и верой в людей», — рассказал Антон Васильев.

В проекте также снимутся Дмитрий Колчин, Валерия Моисеева, Олег Каменщиков, Елена Бирюкова, Ирина Крючкова, Юлия Агафонова, Андрей Бутин и другие.