Мадонна впервые вышла на связь после госпитализации

Певица Мадонна опубликовала пост в соцсети, в котором высказалась о своем самочувствии после госпитализации и поблагодарила поклонников за поддержку.

«Спасибо вам за позитивную энергию, молитвы, слова исцеления и ободрения. Я почувствовала вашу любовь. Я на пути к выздоровлению и невероятно благодарна за все благословения в жизни», — заявила артистка.

Она призналась, что первые, о ком она подумала после пробуждения, были дети и поклонники.

«Я не хотела разочаровывать тех, кто покупал билеты на мой тур. Не хотела подводить и людей, которые неустанно работали со мной в течение последних нескольких месяцев, чтобы создать шоу. Я ненавижу кого-либо разочаровывать», — сказала она.

По словам певицы, сейчас она сосредоточена на восстановлении после госпитализации и вернется на сцену, как только сможет. При этом артистка не рассказала, почему попала в больницу.