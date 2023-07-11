Наверх
11 июля 2023, новость

Мадонна впервые вышла на связь после госпитализации

Артистка заявила, что вернется на сцену, как только сможет
Мадонна | Источник: Rex / Fotodom.ru

Певица Мадонна опубликовала пост в соцсети, в котором высказалась о своем самочувствии после госпитализации и поблагодарила поклонников за поддержку.

«Спасибо вам за позитивную энергию, молитвы, слова исцеления и ободрения. Я почувствовала вашу любовь. Я на пути к выздоровлению и невероятно благодарна за все благословения в жизни», — заявила артистка.

Она призналась, что первые, о ком она подумала после пробуждения, были дети и поклонники.

«Я не хотела разочаровывать тех, кто покупал билеты на мой тур. Не хотела подводить и людей, которые неустанно работали со мной в течение последних нескольких месяцев, чтобы создать шоу. Я ненавижу кого-либо разочаровывать», — сказала она.

По словам певицы, сейчас она сосредоточена на восстановлении после госпитализации и вернется на сцену, как только сможет. При этом артистка не рассказала, почему попала в больницу.

28 июня Мадонну нашли без сознания и срочно доставили в одну из больниц Нью-Йорка. Ее менеджер Гай Осери сообщил, что у исполнительницы «развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней провела в отделении интенсивной терапии».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Мадонна
Madonna
У сына Михаила Ефремова начались проблемы с легкими после операций
Джонни Депп получил травму ноги во время репетиции концерта
Актер Павел Баршак вышел на связь после новости об избиении
Упавший из окна сын Ефремова пришел в себя после комы
СМИ: режиссер Александр Митта попал в реанимацию
СМИ: Мадонна не может встать с постели из-за болезни
Валдиса Пельша выписали из больницы
88-летнего режиссера Глеба Панфилова выписали из больницы
Звезда «Зачарованных» рассказала о борьбе с онкологией
Никиту Михалкова выписали из больницы
Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала причину госпитализации артистки
В больнице рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова
Стало известно о состоянии госпитализированного Глеба Панфилова
Звезда боевиков 90-х впервые рассказал о борьбе с онкологией
Появились подробности о состоянии 88-летнего Глеба Панфилова
Петросян ответил на слухи о проблемах со здоровьем словами «не дождетесь»
Близкие попросили молиться за госпитализированного актера Джейми Фокса
Лариса Гузеева показала Александра Олешко в инвалидном кресле
Актера госпитализировали со съемок фильма с Кэмерон Диаз
СМИ: Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемках телешоу
Звезда «Тора» готов отказаться от съемок из-за риска здоровью
Семья поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения
Деми Мур переехала жить к Брюсу Уиллису и его новой жене
Жена Брюса Уиллиса призвала фотографов прекратить преследовать ее мужа
Боярский пожаловался, что «стал глупее» после коронавируса
Брюса Уиллиса впервые заметили на публике после новости о деменции
Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической клиники
Николая Дроздова выписали из больницы
Никита Михалков впервые вышел на сцену после болезни
Сын Бориса Щербакова рассказал о госпитализации актера
Николай Дроздов после переломов неделю проведет в больнице
Валерия Ланская несколько лет скрывала, что борется с сахарным диабетом
Фильм о жизни Мадонны сняли с производства
Адабашьян рассказал о самочувствии Михалкова после выписки
Арзамасова объявила о паузе в карьере из-за проблем со здоровьем
88-летний Олег Басилашвили заявил о плохом самочувствии
Появились подробности о состоянии сломавшей позвоночник Ларисы Удовиченко
Адабашьян заявил, что Михалков продолжает работать в больнице
Попавшего в ДТП актера «Мстителей» выписали из больницы
Михалкова перевели из реанимации в обычную палату
СМИ: у Никиты Михалкова подтвердили коронавирус
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил, почему Ортега снималась с коронавирусом
Режиссер «Аватара» пропустит премьеру фильма из-за коронавируса
Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID-19 актрисой
Звезда «Тора» Крис Хемсворт заявил о перерыве в карьере
Тяжело перенесший ковид Звягинцев посетил кинофестиваль в Париже
Участница «Ледникового периода» получила травму на съемках
Брюс Уиллис продал права на свой образ российской компании Deepcake
Актер Сергей Бурунов госпитализирован с COVID-19
Кейт Уинслет попала в больницу после падения на съемках фильма
Новые трейлеры
Спецназ: Львица
Трейлер (англ.)
Скрежет металла
Трейлер (англ.)
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Трейлер №2 (англ.)
Наполеон
Трейлер (англ.)
Проклятие монахини 2
Трейлер (англ.)
Разрешите обратиться
Трейлер
Убийцы цветочной луны
Трейлер (англ.)
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь