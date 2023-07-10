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10 июля 2023, новость

Филипп Киркоров раскрыл, кто мог поехать на Евровидение 2022

Певец сообщил, что подготовка к выступлению шла полным ходом, пока Россию не отстранили от участия
Клава Кока | Источник: Алексей Молчановский

Певец Филипп Киркоров признался, что на конкурс «Евровидение» в 2022 году могла поехать певица Клава Кока. Он сказал, что подготовка к ее выступлению шла полным ходом, пока Россию не отстранили от участия. Об этом Киркоров рассказал во время подкаста с певицей, опубликованном на его страничке «ВКонтакте».

«Уже все было готово, — песня была написана, номер был придуман, артистка была выбрана. <...> С командой мечты во главе со мной и моими греческими друзьями... А какая песня...» — поделился артист.

Певцы признались, что не собираются полностью опубликовывать композицию. Однако, возможно, выложат отрывок из песни.

«И как сложно было молчать полтора года. У меня знала только семья, поскольку мы ездили записывать в Европу. Пашу знал. И все. Мы просто рот на замок, но ты давал какие-то отсылки в интервью», — подметила Клава Кока.

Киркоров согласился со словами артистки, подчеркнув, что ему хотелось «рассказать всему миру об их суперхите». «Мы были готовы взорвать «Евровидение», и я уверен, что если бы ты в тот год поехала, то ты бы победила», — заявил он.

В 2022 году Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение» после начала спецоперации на Украине.

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