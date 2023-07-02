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2 июля 2023, новость

Шварценеггер заявил, что фильм «Терминатор» стал реальностью

Актер назвал культовый фильм пророческим

Актер Арнольд Шварценеггер восхитился реалистичностью фильма «Терминатор». Его слова цитирует People.

Шварценеггер похвалил сценариста и режиссера франшизы Джеймса Кэмерона и заявил, что будущее искусственного интеллекта, показанное в фильмах, «стало реальностью». По словам актера, Кэмерон настолько хорошо написал сценарий проекта, что стал «режиссером номер один» в мире.

«В "Терминаторе" мы говорим о том, что машины обретают самосознание и берут верх. В течение десятилетий это стало реальностью. Так что это уже не фантастика и не футуристика», — сказал Шварценеггер о событиях «Терминатора».

Актер отметил, что успешно сыграл главного персонажа во франшизе именно благодаря таланту Кэмерона.

В мае Джеймс Кэмерон сообщил, что начал работать над сценарием нового «Терминатора». Режиссер хочет понаблюдать за развитием искусственного интеллекта, чтобы вдохновиться на написание истории.

Арнольд Шварценеггер при этом не намерен возвращаться к главной роли в новых проектах по «Терминатору». «Франшиза не закончена. Но я закончил», — заявил он.

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