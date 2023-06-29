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29 июня 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Эмбер Херд посетила кинофестиваль впервые после разбирательств с Деппом

Актриса побывала на кинофестивале в Италии, где представила фильм со своим участием
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фотографий
8
фотографий

Эмбер Херд посетила 69-й кинофестиваль в Таормине в Италии. В его рамках 37-летняя актриса представила фильм «В огне».

По сюжету, ее героиня работает психиатром и пытается помочь мальчику, который, по мнению родных, одержим дьяволом. Действие картины происходит в 1899 году, когда психиатрия еще не была хорошо изучена.

Компанию голливудской звезде на кинофестивале составили режиссер Конор Эллин и коллега по кадру, испанский актер Эдуардо Норьега. Также к ним присоединился актер Уильям Болдуин, который стал гостем смотра.

По словам очевидцев, актриса с радостью общалась с коллегами, публикой и организаторами.

Напомним, что участие в триллере «В огне» стало одним из первых в кинокарьере Херд после скандальных судебных разбирательств с бывшим мужем Джонни Деппом, которого она обвиняла в насилии. После того, как Деппа оправдали в суде в 2022 году, актриса должна выплатить ему 10 млн долларов за клевету.

В начале мая 2023 года Херд переехала вместе с дочерью в Испанию. Несмотря на это, она не собирается оставлять карьеру и намерена продолжить сниматься в кино.

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