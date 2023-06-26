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26 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

СМИ: на Анастасию Заворотнюк завели дело из-за долгов

«КП»: судебные приставы внесли в «черный список» борющуюся с болезнью актрису из-за долга в 170 тыс. рублей
Анастасия Заворотнюк | Источник: Legion-Media.ru

Судебные приставы завели дело на актрису Анастасию Заворотнюк. Об этом сообщает kp.ru.

Федеральная налоговая служба внесла 52-летнюю Заворотнюк в «черный список» из-за долга в 170 тысяч рублей. Сумма передана на взыскание судебным приставам.

В феврале появилась информация, что приставы наложили арест на автомобиль Porsche актрисы. Заворотнюк приобрела автомобиль Porsche Panamera в 2014 году и записала на свою мать Валентину. В начале февраля суд вынес решение взыскать с матери актрисы долг в размере 127 тыс. рублей, судебные приставы возбудили производство и наложили арест на машину.

В том же месяце kp.ru сообщил, что Заворотнюк выписали домой из онкологической клиники, где она проходила терапию от последствий глиобластомы головного мозга, с которой борется четыре года. Подробностей состояния актрисы лечащие врачи не разглашают.

Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у звезды «Моей прекрасной няни». Официального подтверждения этой информации от ее семьи не было, однако диагноз косвенно подтвердили медики в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

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