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23 июня 2023, новостьСъемки

Робак и Пересильд стали мужем и женой в новом сериале

Актеры играют уставших друг от друга супругов в «Киберпапе»
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В сериале «Киберпапа», представленном в программе V фестиваля «Пилот», Александр Робак исполнил роль сварщика по имени Игнат. Этот простой работяга женат на красавице, которую играет Юлия Пересильд.

Общих детей у пары нет, но у жены имеется сын от первого брака, подросток-игроман Саня. Однажды Игнат садится вместо Саньки за компьютерную стрелялку и, обнаружив у себя дар киберспортсмена, одерживает победу в турнире. Теперь он применяет свой уникальный глазомер не только на работе, но и в шутерах.

50-летний Игнат становится звездой команды, любимцем публики и источником интернет-мемов, а для ребят — лучшим другом и «киберпапой». Вот только у его жены такое положение дел — когда в семье вместо одного игромана появилось двое — вызывает негодование.

Режиссером сериала «Киберпапа» стал Владимир Болгов, снявший семейную комедию «Дикие предки».

Проект будет выходить на платформе Premier и канале ТНТ, дата премьеры пока неизвестна.

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