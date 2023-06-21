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21 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Младшая дочь Екатерины Стриженовой вышла замуж

22-летняя Александра взяла фамилию мужа, с которым до этого встречалась восемь лет

Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала на своей странице в соцсети трогательное фото с младшей дочерью Александрой в день ее свадьбы. На кадре актриса помогает наследнице надеть фату.

«Когда ты отпускаешь младшую дочь…» — подписала фото ведущая программы «Доброе утро» на «Первом канале».

Александра также разместила в своем микроблоге снимки с женихом, сообщив, что взяла фамилию мужа. «День рождения нашей семьи — Антон и Александра Чурековы», — написала наследница актерской династии.

Антон Чуреков — юрист, он окончил МГУ. Младшая дочь Стриженовых — тоже выпускница этого университета. О помолвке 22-летняя Александра сообщила в январе этого года. Свадьба пары была тихой: на торжество они пригласили родных и друзей. Классическое свадебное платье с длинным шлейфом для невесты создала тетя, дизайнер Виктория Андреянова.

У Екатерины и Александра Стриженовых есть старшая дочь Анастасия, ей 35 лет. В 2013 году девушка вышла замуж за финансиста Петра Грищенко, а спустя пять лет родила сына Петра. Сейчас они живут в Америке.

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