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15 июня 2023, новость

Высоцкая вернулась к съемкам кулинарного шоу на фоне критики

Телеведущая опубликовала в соцсетях фото с площадки и сопроводила их ироничными хэштегами
Юлия Высоцкая | Источник: PersonaStars

Телеведущая Юлия Высоцкая в своих соцсетях показала кадры со съемок своего кулинарного шоу «Едим дома».

Она вернулась к работе после временного отъезда из России. Высоцкая продемонстрировала снимки, на которых виден съемочный процесс, декорации и различные блюда. Некоторые снимки телеведущая сопроводила саркастическим хэштегами «аэтавсеготовит» и «угомнитесьюля».

Некоторое время назад в социальных сетях завирусились отрывки авторского кулинарного шоу Юлии Высоцкой «Едим дома», которое выходит на телеканале НТВ с 2003 года. Наиболее популярными стали архивные выпуски, в которых у телеведущей растеклись сырники по сковородке и сгорели шашлыки на мангале.

Позже в сети появились слухи, что Высоцкая уехала из России из-за травли. 16 мая актриса опубликовала свое фото на фоне лондонского аэропорта Хитроу. Несколько дней назад звезда сообщила, что вернулась в Санкт-Петербург. Высоцкая призналась, что совмещает в Cеверной столице работу и встречи с друзьями.

Напомним, ранее шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев прокомментировал мемы с участием Юлии Высоцкой в сети, призвав не судить телеведущую строго, поскольку она не профессиональный повар.

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