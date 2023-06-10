Толстоганова на съемках новой экранизации «Вам и не снилось»: фото с площадки

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий Фото: предоставлены пресс-службой Киностудии им. М. Горького, Софья Анцупова

Завершились съемки драмы «Вера» — новой экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», сюжет которой будет строиться не вокруг влюбленных подростков Романа и Юльки, как в советской картине, а вокруг мамы Ромы, Веры в исполнении известной актрисы Виктории Толстогановой.

По сюжету, Вера живет исключительно проблемами своей семьи: вечно болеющего мужа Кости и пятнадцатилетнего сына Ромки. Вообще-то Веру все устраивает, пока на горизонте вдруг не появляется первая любовь ее супруга – красавица Людмила с дочерью Юлей. В последней как раз ничего особенного нет, но, как назло, именно этой девочкой увлекается Ромка. Теперь героиня всерьез думает о разводе и размене квартиры, а также пытается вынудить сына отдалиться от Юльки.

Напомним, в советском фильме роль Веры играла Лидия Федосеева-Шукшина.

«Съемочный период фильма завершен спустя девять месяцев после его начала, – рассказывает генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк. – Это довольно символично – мы прошли все состояния, прожили все времена года с нашей героиней, с ее внутренним миром. Спасибо Вике Толстогановой, которая весь этот путь прошла вместе с нами».

Любовная линия подростков тоже будет присутствовать в фильме, но не будет центральной. Эти роли исполнили молодые актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева. В роли Людмилы, мамы Юльки, появится Ольга Сутулова. Мужа Веры Костю играет Алексей Розин («Триггер», «Почка»). Бабушку Ромки сыграла актриса Ольга Лапшина, а маму Алены Старцевой – Наталья Бочкарева.

Сценраий написала Ярослава Пулинович («Я не вернусь»), а режиссером выступила Ирина Волкова («Диалоги», «Клад»).