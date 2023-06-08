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8 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Бородина задумалась о переезде в Стамбул после просмотра турецких сериалов

Телеведущую впечатлила мелодрама «Зимородок»
Бурак Озчивит и Ксения Бородина

Ксения Бородина в своем микроблоге рассказала, что недавно посмотрела турецкий сериал «Зимородок» с Арфой Сарачоглу и Мертом Рамазаном Демиром в главных ролях. Ведущая «Дома 2» призналась, что шоу произвело на нее такое яркое впечатление, что она захотела переехать в Стамбул.

По словам Бородиной, раньше она считала своей «второй страной» Италию и, если по каким-то причинам ей пришлось бы уехать из России, она бы переехала именно туда. «А сейчас что-то мне кажется, что это был бы Стамбул. Хотя посмотрим. Может, действительно сериалов пересмотрела и так сильно захотела», — призналась 40-летняя телеведущая.

Ксения Бородина регулярно делится с подписчиками впечатлениями от просмотренных фильмов и сериалов. Например, телезвезда была в восторге от драмы «Черная любовь» с Бураком Озчивитом и Неслихан Атагюль в главных ролях.

Летом 2022 года ей удалось встретиться с актером своего любимого сериала. Телеведущая опубликовала совместный снимок в соцсетях и призналась, что его герой в «Черной любви» является для нее идеалом мужчины.

Бородина подчеркнула, что сделать фото с Бураком Озчивитом ей удалось благодаря помощи своего знакомого.

8.2
Зимородок
2022/Турция16+драмамелодрама
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