Звезда «Зачарованных» рассказала о борьбе с онкологией

Шэннен Доэрти | Источник: Legion-Media.ru

Шэннен Доэрти, исполнительница роли Прю Холливелл в сериале «Зачарованные», недавно прошла обследование. МРТ показало, что метастазы начали распространяться по всему мозгу 52-летней актрисы.

«5 января компьютерная томография показала метастазы в мозгу. 12 января я прошла через первый цикл радиотерапии», – рассказала звезда в своем микроблоге.

При этом она не смогла сдержать слезы. Шэннен Доэрти призналась, что ей очень страшно, и ее состояние усугубляется боязнью замкнутых пространств. «Но этот страх... Суматоха, ограниченное время всего этого... Вот так выглядит рак!» – добавила звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210».