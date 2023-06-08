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8 июня 2023, новость

Том Холланд объявил о перерыве в актерской карьере

По признанию актера, его вымотала работа над ролью в сериале «Переполненная комната»
Том Холланд | Источник: Legion-Media.ru

Актер Том Холланд решил взять перерыв в творческой карьере. Об этом он сообщил в беседе с Extra.

Артист решил взять перерыв на год после сложной работы над сериалом «Переполненная комната». В проекте Холланд сыграет Дэнни Салливана — персонажа со множественным расстройством личности. По словам артиста, он был «в ужасе» от идеи сыграть роль человека с психическим расстройством, но согласился из-за интереса к теме ментального здоровья.

«Я подумал, что пришло время рассказать историю о психическом здоровье и травмах. И объяснить некоторым людям, насколько это может быть безумно и насколько силен твой разум — он может работать во благо, а может и во вред — и это действительно нашло отклик у меня», — признался Холланд.

Съемки в сериале дались актеру довольно тяжело, из-за чего он и решил на время приостановить съемки в кино. «Мне не привыкать к тяжелой работе. Я всегда вроде как жил идеей, что тяжелая работа — это хорошая работа. Мне это действительно понравилось, но, опять же, шоу сломало меня», — отметил он.

Первый сезон сериала-антологии «Переполненная комната» основан на произведении «Таинственная история Билли Миллигана» Дэниела Киза. Премьера состоится 9 июня на Apple TV+.

Напомним, широкую известность Тому Холланду принесла роль Питера Паркера. Он присоединился к команде Мстителей в 19-летнем возрасте в фильме «Первый мститель: Противостояние» и стал самым юным экранным Человеком-пауком.

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