Бурак Озчивит организовал для жены вечеринку в стиле Барби

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен

4 июня Фахрие Эвджен исполнилось 37 лет. Супруг актрисы — звезда турецких сериалов Бурак Озчивит организовал для нее праздник, на который пригласил друзей и семью.

Тематика вечеринки отсылала к стилистике Барби: в центре фотозоны было написано имя именинницы кукольным шрифтом, декор был в розовых оттенках, а гостям представили двухъярусный розовый торт, украшенный цветами и фотографией Фахрие. Вероятно, организаторы мероприятия вдохновились предстоящим нашумевшим фильмом «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

«Моя любовь! Хорошо, что ты есть… Долгих лет жизни тебе, моя дорогая», — обратился Озчивит к жене в своем микроблоге.