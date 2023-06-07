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7 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Бурак Озчивит организовал для жены вечеринку в стиле Барби

Турецкий актер подготовил сюрприз для супруги к ее дню рождения
Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен

4 июня Фахрие Эвджен исполнилось 37 лет. Супруг актрисы — звезда турецких сериалов Бурак Озчивит организовал для нее праздник, на который пригласил друзей и семью.

Тематика вечеринки отсылала к стилистике Барби: в центре фотозоны было написано имя именинницы кукольным шрифтом, декор был в розовых оттенках, а гостям представили двухъярусный розовый торт, украшенный цветами и фотографией Фахрие. Вероятно, организаторы мероприятия вдохновились предстоящим нашумевшим фильмом «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

«Моя любовь! Хорошо, что ты есть… Долгих лет жизни тебе, моя дорогая», — обратился Озчивит к жене в своем микроблоге.

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен познакомились в 2013 году на съемках сериала «Королек — птичка певчая». Тогда они просто дружили, а сблизились уже в 2015 году, когда принимали участие в драме «Любовь похожа на тебя». Звезды турецких сериалов поженились в 2017 году, у них двое детей.

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