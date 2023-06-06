Никиту Михалкова выписали из больницы

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков выписался из больницы после плановой проверки. Об этом сообщила его супруга Татьяна Михалкова, передает ТАСС.

2 июня в СМИ появилась информация о госпитализации режиссера. Сообщалось, что он поступил в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца одной из столичных клиник с жалобами на перебои в работе сердца и одышку.