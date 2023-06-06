Никиту Михалкова выписали из больницы

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков выписался из больницы после плановой проверки. Об этом сообщила его супруга Татьяна Михалкова, передает ТАСС.
Жена кинематографиста подчеркнула, что Михалков уже приступил к работе.
2 июня в СМИ появилась информация о госпитализации режиссера. Сообщалось, что он поступил в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца одной из столичных клиник с жалобами на перебои в работе сердца и одышку.
Позже супруга кинематографиста Татьяна Михалкова заявила, что режиссер проходит плановое обследование.
5 июня стало известно, что народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Позже дочь актрисы Ольга Шукшина объяснила госпитализацию матери плановым обследованием.