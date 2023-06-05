Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала причину госпитализации артистки

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина объяснила госпитализацию матери плановым обследованием. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «360».
По словам Шукшиной, 84-летняя актриса находится на плановом обследовании «в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений». «Она находится в надежных руках. Давайте не будем мешать профессионалам делать свое дело и не будем создавать информационный шум вокруг этого дела», — сказала она.
5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Актриса проходит обследование в одном из медицинских учреждений Москвы. Сообщалось, что у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.
Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах «Сверстницы», «Печки-лавочки», «Калина красная» и других. В 1984 году ей было присвоено звание Народной артистки РСФСР.