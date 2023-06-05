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5 июня 2023, новость

Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала причину госпитализации артистки

Ранее стало известно, что 84-летняя Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инсультом
Лидия Федосеева-Шукшина | Источник: PersonaStars

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина объяснила госпитализацию матери плановым обследованием. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «360».

По словам Шукшиной, 84-летняя актриса находится на плановом обследовании «в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений». «Она находится в надежных руках. Давайте не будем мешать профессионалам делать свое дело и не будем создавать информационный шум вокруг этого дела», — сказала она.

5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Актриса проходит обследование в одном из медицинских учреждений Москвы. Сообщалось, что у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах «Сверстницы», «Печки-лавочки», «Калина красная» и других. В 1984 году ей было присвоено звание Народной артистки РСФСР.

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