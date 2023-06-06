Скончалась латвийская актриса из «Долгой дороги в дюнах»

Лилита Озолиня в фильме «Долгая дорога в дюнах»

Советская и латвийская актриса, заслуженная артистка Латвийской ССР Лилита Озолиня скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте театра «Дайлес».

Как говорится в сообщении, артистка ушла из жизни 5 июня. Причина ее смерти не называется.

Лилита Озолиня появилась на свет в 1947 году в Риге. С 1966-го начала служить в Художественном театре имени Яна Райниса, который сейчас называется театр «Дайлес».