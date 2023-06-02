ТНТ объявил кастинг в новое шоу перевоплощений

В выпусках совершенно нового шоу пародий и перевоплощений между собой будут соревноваться четыре команды. В каждой из них – по три участника. Совместными усилиями им предстоит показать разные образы одного и того же исполнителя, продемонстрировав все грани таланта: как собственного, так и их кумира. Команда, которая справится с этой задачей лучше остальных, получит денежный приз, а также появится в суперфинале.