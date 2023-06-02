Наверх
2 июня 2023, новость

ТНТ объявил кастинг в новое шоу перевоплощений

Над новым проектом будут работать создатели шоу «Маска» и «Конфетка»
Съемки шоу «Маска»

Телеканал ТНТ готовит к запуску новое развлекательное шоу, производством которого занимается компания «ВайТ Медиа», ранее работавшая над такими проектами, как «Маска» и «Конфетка», — «Ярче звезд».

В выпусках совершенно нового шоу пародий и перевоплощений между собой будут соревноваться четыре команды. В каждой из них – по три участника. Совместными усилиями им предстоит показать разные образы одного и того же исполнителя, продемонстрировав все грани таланта: как собственного, так и их кумира. Команда, которая справится с этой задачей лучше остальных, получит денежный приз, а также появится в суперфинале.

ТНТ объявляет всероссийский конкурс на участие в шоу «Ярче звезд»: для участия нужно заполнить анкету на официальном сайте и записать два видео с демонстрацией вокальных способностей.

Дата старта проекта пока не известна.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Маска
Конфетка
Михаил Галустян снимется в индийском фильме
Серябкина рассказала об участии в шоу с Батрутдиновым и Давой
Арзамасова, Волкова, Борщева пришли в новую версию «Устами младенца»
Гришаева, Лагашкин, Пермякова появятся в скетч-шоу «России 1»
Тодоренко, Валерия, Глюкоза приняли участие в новом шоу с Пушным
Галустян вернулся к образу Бородача в новом телешоу
Пелагея стала участницей популярного музыкального шоу
Павел Воля запускает собственное вечернее шоу
Сергей Бурунов стал ведущим нового шоу «ОКнутые люди»
ТНТ объявил о запуске нового шоу про экстрасенсов
Светлаков, Кока, Галич снялись в новом музыкальном шоу
10 лет спустя: Тина Канделаки запускает новое шоу для умных детей
Утяшева с Волей, Канделаки и другие звезды на презентации канала ТВ-3
Надежда Бабкина стала ведущей нового шоу на НТВ
Комики из «Импровизации» запускают новое шоу на СТС
Ляйсан Утяшева стала ведущей кулинарного шоу
Ведущая «Слабого звена» будет вести новую телеигру
Басков подарил проигравшим участникам телешоу 300 тыс. рублей
Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу в Дубае
ТНТ вырезал сцены с Галкиным и Ургантом из своей комедии
Бабкина приступила к съемкам нового шоу о моде и преображении
Бузова и Кока вошли в состав жюри нового музыкального шоу
Алсу вернется к образу 24-летней давности в новогоднем фильме
ТНТ предложил зрителям «спасти» шоу «Импровизация»
Мартиросян станет ведущим нового музыкального шоу на ТНТ
На ТНТ подтвердили информацию о закрытии «Импровизации»
Глюк'Oza станет ведущей нового шоу на ТНТ
Клава Кока примерила образ Людмилы Гурченко на съемках
Ксения Бородина будет вести новое шоу на ТНТ: первые кадры
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
Борис Корчевников будет вести новую программу на «России 1»
«Первый канал» запускает новое вокальное шоу с Пельшем
Светлаков и Клава Кока вошли в состав жюри нового телешоу
Билан, Мороз, Маликов: первые фото со съемок аватар-шоу «Первого канала»
Галустяну и ТНТ предъявили судебный иск из-за песни в сериале
Харламова в образе Емели первым разоблачили в шоу «Аватар»
Съемки нового шоу Малахова приостановили
Хилькевич и Кравец стали ведущими реалити-шоу про любовь
Маликов и Билан ушли из шоу «Фантастика» на «Первом канале»
Фигуристка Медведева и блогеры снимаются в новом реалити-шоу
Анастасия Ивлеева вернется на экраны в шоу о путешествиях
Ляйсан Утяшева станет ведущей мистического шоу на ТВ
Сябитова вернется в шоу «Звезды в Африке»
Маковецкий играет «скучающего пенсионера» в новом сериале
Валя Карнавал хочет стать новой ведущей «Дома 2»
Канделаки анонсировала запуск аналога «Дома 2» на ТНТ
Гагарина стала ведущей нового шоу на ТВ
Бузова стала ведущей акции «Сделай предложение в эфире»
Шнуров стал официальным голосом телеканала ТНТ
Ведущий ТНТ объяснил, почему не стоит ждать продолжения «Игры»
Новые трейлеры
Гипнотик
Дублированный трейлер
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Трейлер (англ.)
Черное зеркало
Трейлер (6 сезон, англ.)
Круче некуда
Трейлер (англ.)
Взрослые
Трейлер (англ.)
Захваченный рейс
Трейлер (англ.)
Райцентр
Тизер
Без обид
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь